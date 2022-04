"Ajujaht" alustab 15. hooaega ja ootab kandideerima

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul ei saa iduettevõtluse rolli Eesti majanduses alahinnata, sest juba täna maksavad iduettevõtted Eestile aastas ca 125 miljonit eurot tööjõumakse, loovad teadmisi ja meelitavad ligi välismaiseid talente. Paljud praegused edulood on alguse saanud just "Ajujahist".

"Eesti väikest rahvaarvu silmas pidades on nii Eesti iduettevõtete kui ka nendest võrsunud ükssarvikute arv oluline indikaator, et meil on olemas ideed ning tugev ökosüsteem ja tugiorganisatsioonide võrgustik iduettevõtluse toetamiseks. "Ajujahi" eesmärk ei ole midagi vähemat kui muuta maailma ning juubeliprogramm on disainitud just järgmiste rahvusvaheliste edulugude loomiseks," selgitas Peeterson.

Ta lisas et uus hooaeg on mitmes mõttes eriline ning võrreldes varasemate aastatega ka märkimisväärselt uuenenud. Jätkuvalt otsitakse silmapaistvaid äriideid, kuid eelkõige oodatakse sel aastal kandideerima juba toimivaid meeskondi ja ettevõtteid, kes vajaksid lisatõuget, et jõuda iduettevõtlusega järgmisele tasemele.

Algaval hooajal läbivad konkursile valitud iduettevõtted täiemahulise kiirendiprogrammi. Muuhulgas pakutakse tuge esimeste klientide leidmisel, eksporditurgudele sisenemisel ja kapitali kaasamisel.

"Ajujahti" on tänavu kaasatud rekordarv võtmementoreid, kes jagavad tiimidele praktilisi nõuandeid kogu programmi vältel. Auhinnafond on enam kui 300 000 eurot ning programmi toetajad panevad välja ka mitmeid temaatilisi eriauhindu.

Kaheksaosaline telesaade on eetris oktoobrist detsembrini ETV-s.