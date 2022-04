Karl Robert Saaremäe: apsakad teevad teatri huvitavaks

"Ma ei ole täpselt aru saanud, kas see on taak või sillutatud rada," vastas Karl Robert küsimusele, kas isa kuulsus on olnud talle karjääris eeliseks. "No vaevalt siin midagi sillutatud on," lisas ta, et pigem arvatakse, et ta on kuldlusikas suus sündinud. "Mina tunnen, et see [eelarvamus] mulle midagi ei kingi," ütles ta.

"Keegi kunagi küsis ka, et kas ma nüüd hakkan isalt rolle ära võtma. Neid rolle, mida, me isaga mõlemad mängida saaks, on üsna vähe - muumitroll tuleb meelde, aga rohkem ei teagi," rääkis Karl Robert.

"Ma olengi selline muhe vunts ja suudan olla päikesepoiss - see mulle meeldib olla endale ka," ütles Karl Robert. Ta arvas, et "Talve" film talle rolli imidžit otseselt külge ei jätnud. "Õnneks nüüdseks ma olen saanud teha ka palju teistsuguseid asju," lisas ta.

"Mina tunnen ikkagi, et teater," vastas Karl Robert küsimusele, kas talle meeldib rohkem teater või kino. "Tegelikult on nad ikkagi väga erinevad teineteisest," lisas ta. Tema sõnul on teatri puhul kurb, et ei ole mingisugust jäädvustust etendustest, ent samas on see ka omamoodi võlu - midagi kordumatut kordub õhtust õhtusse ja jäävad alles vaid need hetked, mis olid laval koos partnerite ning publikuga.

"Mida me teeme professionaalselt - me õpime teksti pähe," ütles Karl Robert ja lisas, et temale jääb tekst hästi meelde ning kodus eraldi lauseid pähe tuupima ei pea.

"Kõige valem oleks püüda mängida, et seda ei juhtunud," kommenteeris Karl Robert apsakaid teatrietendustes. "Just siis hakkab midagi väga huvitavat tööle - siis me saame vaadata, kuidas ma sellest olukorrast välja tulen," rääkis ta. "Need on sellised asjad, mida sa ei saa valmis mõelda, vaid mis tulevad instinktiivselt," selgitas Karl Robert.

"Üksi kodus me oleme kõik kõvad mehed," ütles ta. "Kui on keegi juba kõrval, kes annab hinnanguid või kui neid on ühel hetkel paarsada, siis tuleb julgeda ikkagi kohal olla ja mitte rapsida," rääkis ta professionaalse näitleja vajalikest omadustest. Tema sõnul aitab eneseanalüüs paremini kriitikat vastu võtta ja pingelistes olukordades rahulikuks jääda.

Karl Robert rääkis, et kõige keerulisem on leida aeg puhkamiseks ja öelda "ei" tööpakkumistele. Teisalt leiab näitleja, et tänapäeva maailm liiga mugav. "Kõik baasvajadused on nii lihtsasti täidetud," ütles ta. "Boltiga saab kõike tellida ja Tinder on ka seal kõrval lahti," lisas Karl Robert. "Ja kui ma ennast siis peeglist vaatan, siis mul tekib tunne, et ma ei tee ju mitte midagi, kes ma siis olen," selgitas Karl Robert, kuidas tema arvates inimestes tekib liigsest mugavusest ahastus ja väärtusetuse tunne, mis võib ka depressioonini viia.