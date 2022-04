Polaarekspeditsioonil käinud Saskia: meeldejäävaim oli kindlasti lumi

Ekspeditsioonile saamine ei olnud nii lihtne. Selleks tuli võita Meremuuseumi korraldatud polaarviktoriin, kus küsimusi oli mitme vooru jagu.

"Mäletan, et esimest vooru täitsin kaks tundi," meenutas Tallinna tehnikaülikooli tudeng Saskia Krautmann. Ta tunnistas, et auhind minna teadlastega ekspeditsioonile kaasa oli väga motiveeriv.

Polaarklubi tegevjuht Katrin Savomägi ütles, et ekspeditsioonile pääsemise nimel võitles omavahel 150 last. "150-st viis parimat said ja Saskia on üks neist viiest."

Savomägi selgitas, et valisid võitjatele välja koha, kus lühikese aja jooksul näidata neile võimalikult palju – noored võttis vastu Kilpisjärvi polaarjaam, mis kuulub Helsingi ülikoolile.

"See on sellise hea koha peal, et seal lähedal on lisaks Soome piirile ka Rootsi ja Norra. Nii et saime teha ühe päeva Norras ja ühe Rootsis."

Krautmann kinnitas, et sõit sinna tasus end ära. "Kõige meeldejäävam oli kindlasti lumi, sest seda oli niivõrd palju. Näiteks polaarjaama aknast ei olnudki välja näha, sest selle ees oli tohutu lumehang."

Ta tõi välja, et rekord oli kaks meetrit, aga ajal, kui nemad seal käisid, oli keskmine 1 meeter ja 17 sentimeetrit.

Kohapeal said kõik noored valida omale ise projekti, mida polaarjaamas, polaaralal uurida. "Kuna ma õpin arhitektuuri, siis ma otsustasin uurida polaarjaama. Kogusin infot selle kohta, milline see polaarjaam on."

Ta kogus ka faktilist infot selle kohta, kuidas see on ehitatud.

"Aga lõpuks kohtusime väga kuulsa polaarteadlase Heikki Henttoneniga, kes on 50 aastat selles jaamas töötanud ja otsustasime teha dokumentaalfilmi, mis räägib polaarjaamast läbi tema pilgu," kirjeldas Krautmann.

Savomägi tõdes, et kui korra oled polaaraladel käinud, siis enam pidama ei saa. "Sa tunned seda võimu ja ilu, mis kõik on jääs ning lumes. Meil oli suur rõõm seda noortega jagada, et mitte ainult projekti- ja teadustegemise viise tutvustada, vaid pakkuda ka meelelahutust."

Krautmann tunnistas, et tahab Arktikasse kindlasti tagasi, kuna tegemist oli väga inspireeriva kogemusega. "Nüüd tulebki jätkata seal alustatud uurimistööga."