Johnny Depp esitas 50 miljoni dollari suuruse hagi eksnaise vastu

Deppi uue kohtuhagi eesmärk on tõestada, et Heard on laimanud teda pahatahtlikult. 2020. aastal lõppenud kohtuprotsessi käigus mõisteti Depp süüdi eksnaise Heardi ründamises ja füüsilises vägivallas, vahendas Deadline.

Depp on varasemalt süüdistusi jõuliselt ümber lükanud ja nüüd esitas staar eksnaisele vastusüüdistuse. Deppi advokaadid väidavad, et Heard korraldas keeruka skeemi ning pettis seeläbi Deppilt raha välja. Uue kohtuprotessi pikkuseks on hetkel määratud kuus nädalat ning osaosalised kohtuvad esmaspäevast neljapäevani igal nädalal.

Johnny Depp (58) sai tuntuks peaosadega filmides "Kariibi mere piraadid" ja "Edward Käärkäsi" ning oli üks maailma kõige kõrgemini tasustatud näitlejaid kuni kohtuprotsessid tema karjääri sügavalt kahjustasid.