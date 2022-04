Priit Pius: Eestis on liiga vähe huumorit

Püstijalakomöödiat viljelevad Priit Pius ja Kait Kall on arvamusel, et Eestis on liiga vähe huumorit.

"Oleme jõudnud väga paljudel kordadel selleni, et Eesti elus on huumorit natuke liiga vähe. Liiga vähe saab nalja. Vanasti sai rohkem nalja, vahepeal ei saanud peaaegu üldse nalja, nüüd hakkab jälle äärest natuke saama," selgitas Priit püstijalakomöödia tuuride tähtsust "Vikerhommikus".

"Avandi lõpetas ka ära," teatas Kait. "Ei ole nii palju ka neid, kes ringi käiks-sõidaks," lisas ta. "Isegi kui vaadata teatri repertuaari, siis komöödiažanri on väga-väga vähe," nõustus Priit.

"Seda on tegelikult väga raske teha," jätkas ta. "Kui sa teed nalja ja keegi ei naera, siis sa võid kindel olla, et oled midagi väga valesti teinud. Draama ei ole nii sõltuv vahetust reaktsioonist," ütles Priit.

"Midagi ikka" duo on tuuriga poole peal ning ees seisab veel etendusi näiteks Türil, Jõgeval, Viljandis, Tartus, Pärnus ja Tallinnas. "Laval on jaotatud aeg – kui individuaalsel tasandil on Kait inimestele vastu, siis pole hullu, sest poole etenduse pealt tulen mina ja vastupidi ka – kui mina olen inimestele vastu, siis näeb ka Kaitu," teatas Priit naljatledes.

Kait rääkis tutvustuseks, et publikut küll natuke etendusse kaasatakse, kuid kedagi lavale ei kutsuta ja rääkima ei pea. "Minul on vox populi hääletamise küsimused – sellised, kes on poolt ja kes on vastu küsimused," rääkis Kait. "Üksi inimesed ei taha [rääkida], aga massiga tullakse täitsa ilusti kaasa – siis on anonüümsus tagatud,"

"Meie eesmärk oli teha puhtalt selline õhtu, kus ise naeraks ja kus teised saavad naerda," ütles Kait. "Mina räägin tööst, suhetest ja enda juhtumitest" lisas ta. "Priit seevastu lajatab paroodiaga."

"Mina räägin teistest – seal on mõned tegelaskujud, keda ma asetan kummalistesse olukordadesse. Nagu näiteks mõni poliitik, keda me oleme harjunud poliitikas kuulma-nägema, siis minu versioonis me kohtume temaga argistest probleemidest rääkides," teatas Priit.

Priit rääkis, et nende komöödia on sobilik kõikidele generatsioonidele. "Ka minul on see alati küsimärk olnud," vastas Priit küsimusele, miks paljud püstijalakoomikud roppustega enda etendusi rikastavad. "Tihtipeale need sõnad eksivad sisse ära ebakindlusest tulenevalt, aja täiteks," arvas Priit. "Kuigi mina käin ikkagi piinlikkuse piiril üsna tihti," lisas Kait salapäraselt.

"Vahepeal on hea ennast välja lülitada," ütles Kait. "Isegi Zelenski viskab natuke huumorit, kui keegi tuleb külla, olgugi, et olukord on tõsine, sest muidu oleks ju päris katastroof kui kogu aeg morbiidne olla ja musti mõtteid mõelda," selgitas ta.

"Huumor on leevendava toimega," lisas Priit. "Naermine tekitab õnnehormoone ja tuju läheb paremaks. Huumorimeele hoidmine on ülioluline," ütles ta lõpetuseks.