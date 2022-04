Märten Metsaviir hoiab end "Melchiori" edasiste järgede lugemisest

"Apteeker Melchiori" osatäitjad Märten Metsaviir ja Ken Rüütel rääkisid oma võtete kogemusest äsja linastunud suurfilmi "Ringvaates". Väljakutset pakkus tõsiasi, et filmiti kolme osa korraga.

Küsimusele, mis inimene see apteeker Melchior õigemini on, vastas peaosa täitnud Metsaviir, et ta ise ka ei tea. "Olen 28-aastane ja seni ei tea, mis inimene ma olen. Iga päev õpin. Ja samamoodi on rollidega ka, need kasvavad ja arenevad," sõnas Metsaviir, kelle jaoks on tegemist filmidebüüdiga.

Ken Rüütel täitis filmis munga Hinricu rolli, kes on ühtlasi Melchiori parim sõber.

Kuna filmile on oodata järgesid juurde, siis võivad noored näitlejad arvestada, et kehastatud karakterid jäävad nendega igaveseks.