Galerii: esilinastus "Apteeker Melchior"

Täna esilinastus Apollo kinos Solarises mängufilmi "Apteeker Melchior" esimene osa. Filmi režissöör on Elmo Nüganen ja stsenaarium baseerub Indrek Hargla romaanisarjal.

Hargla kuulub lisaks Nüganenile ja Olle Mirmele filmitriloogia stsenaristide hulka. Filmis on loojate sõnul omajagu erinevusi romaaniga, tuues esile, et filmi-Melchior (keda kehastab Märten Metsaviir) on võrreldes põhitekstiga oma ealt noorem.

Sündmused rulluvad lahti keskaegses Tallinnas, kus mõrvatakse kuulus ordurüütel. Kuritegu hakkab uurima apteeker Melchior, kes kõneleb surnutega.

Triloogia teine osa esilinastub tänavu 19. augustil ja kolmas osa 14. oktoobril.