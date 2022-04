Miljardite uus lugu "Külm" räägib üksildusest, statistikast ja talisuplusest

"Meie sees hubiseb soojus, aga päris suur osa meist on end mähkinud virtuaalse, külma teki sisse, panemata tähele, kuidas jahe informatsioon meid tundetumaks muudab," rääkis bändi solist Marten Kuningas. "Tunnen seda selgelt omal nahal, eriti, kui mu ekraanitarbimine tõusuteel on. Statistika ei valeta: viimased nädalad üle nelja tunni päevas ehk ligi 1/7 nädalast. Kui öeldakse "võitle tule vastu tulega", siis ise võitlen külma vastu külmaga, käies igal hommikul külma duši all või jões. See elustab."

Statistika ei valeta: 3/5 Miljardeist käib talisuplemas. Viie peale kokku veedavad nad aega nutiseadmes 105 tundi ehk rohkem kui neli päeva nädalas. Kusjuures keskmise toob alla Peedu, kes kasutab nuppudega telefoni.