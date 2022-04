"Better Call Sauli" viimaseks hooajaks naasevad ekraanile ka Bryan Cranston ja Aaron Paul

Hittsarja "Breaking Bad" ("Halvale teele") looja Peter Gould kinnitas, et selle kõrvalsarja "Better Call Saul" ("Aeg kutsuda Saul") viimaseks hooajaks naasevad ekraanile ka Bryan Cranston ja Aaron Paul.

Gould teatas uudisest laupäeval toimunud paneelil, kuigi ei täpsustanud, mis hetkel ja millises mahus Cranston ja Paul sarjas üles astuvad, vahendab Variety.

"Ma ei taha publiku jaoks midagi ära rikkuda, aga ütlen seda, et esimene küsimus, mis meil sarjaga alustades laual oli, oli see, et kas me näeme sarjas ka Walti ja Jesse'it. Selle asemel, et küsimusest kõrvale põigelda, ütlen kohe ära, et jah," ütles Gould.

"Kuidas, mis asjaoludel jne, see tuleb teil ise välja selgitada, aga saan öelda, et see on üks paljudest asjadest, mida te sel hooajal avastate." Sarja teine looja Vince Gilligan märkis, et sellest oleks väga kahju, kui sari lõppeks ilma et Cranston ja Paul külalisesinemise teeksid.

"Better Call Sauli" viie hooaja jooksul on sarjas üles astunud mitmed tegelased "Breaking Badist", sealhulgas Hector Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Steven Bauer) ja Salamanca-kaksikud (Luis ja Daniel Moncada), ka Hank Schrader (Dean Norris) ja Steven Gomez (Steven Michael Quezada) on episoodiliselt sarjast läbi käinud.