ETV2 teemaõhtu on pühendatud näitleja Ülle Kaljustele

Pühapäeval, 10. aprillil tähistab oma sünnipäeva näitleja Ülle Kaljuste. ETV2 toob sel puhul ekraanile valiku teemaõhtu saateid, mille valikus on nii teatrit, filmi kui ka intervjuusaateid.

Teemaõhtu saated on eetris alates kell 19.30.

19.30 "Ülle Kaljuste intervjuu" (Tähelaev 2005)

Interjvuu Ülle Kaljustega saatest "Tähelaev" aastast 2005.

19.40 "Isamaa pääsukesed" (ETV 2020)

Eesti Draamateatri ja Nargenfestivali ühine lavastus "Isamaa pääsukesed" räägib loo sellest, kuidas näitering "Virmaline" otsustab tuua lavale Vabadussõjale pühendatud muusikali. Paraku nii nagu omal ajal ei viitsinud paljud mehed sõtta minna, on nüüd neid pea võimatu ka näitemängu meelitada.

Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Priit Pedajas, kunstnik Pille Jänes, muusikalised kujundajad Tõnu Kaljuste ja Tõnis Kõrvits. Osades Ülle Kaljuste, Marta Laan, Viire Valdma, Maria Klenskaja, Ester Pajusoo, Teele Pärn, Tiit Sukk, Christopher Rajaveer, Tõnu Oja, Taavi Teplenkov, Tõnu Kark, Karmo Nigula. Salvestuse režissöör on Eva-Katarina Taimre, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Tiina-Mari Koljak.

22.00 "Kaadris: Keskea rõõmud" (ETV 2012)

Mängufilmi "Keskea rõõmud" valmimist meenutavad filmi lavastaja ja üks peaosatäitjatest Lembit Ulfsak, stsenarist Valentin Kuik, lavastuskunstnik Priit Vaher, toimetaja Tiina Lokk ning peaosatäitjad Ülle Kaljuste, Maria Klenskaja ja Kaie Mihkelson. Filmi helindamise ajal antud intervjuuga tuleb kaadrisse ka Tõnu Kark. Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

22.20 "Keskea rõõmud" (Eesti 1986)

Ühel 1986. aasta suvepäeval asuvad Tallinnast Lõuna-Eestisse imearst Niguli juurde teele kaks abielupaari ja üks nendega kaasa sõitev naine. Kogu viisiku sõidu eesmärk paistab olevat leida rohtu oma liiva niriseva elu parandamiseks, leida midagi, mis laseks neil olla (jälle) õnnelikud. Ühisel teekonnal õpivad nad rohkem tundma nii iseennast kui ka üksteist. Ei lähe kuigi kaua aega, kui küünikust Tõnu ja heitliku meelega Hubert omavahel käsipidi kokku lähevad. Ja siis jälle lepivad. Abielulised kõrvalehüpped, kogu Eestit läbiv teekond imearsti juurde ja suvised unistused ei jää nende tegelaste nooremapoolse keskea ainsateks rõõmudeks.

Režissöör Lembit Ulfsak, stsenarist Valentin Kuik Andrei Dmitrijevi osavõtul, operaator Nikolai Šarubin, helioperaator Jaak Elling, kunstnik Priit Vaher, helilooja Tõnu Aare, monteerijad Marju Juhkum, Ingrid Laos, toimetaja Tiina Lokk, filmi direktor Anne Alla. Peaosades Tõnu Kark (Tõnu Loorits), Maria Klenskaja (Pille Loorits), Kaie Mihkleson (Helena), Ülle Kaljuste (Silva Raud), Lembit Ulfsak (Hubert Raud), teistes osades Heino Mandri, Arvo Kukumägi, Hendrik Toompere, Leida Sibul, Enn Kraam, Vello Janson jt.

23.30 "Tugitooliteater: Viiskümmend naela" (ETV 1987)

Elu, mis on sündinud armastusest. Kui aga tagavarad on ära peidetud, millega rahuldame siis oma nälga? Inglise kirjaniku Alfred Edgar Coppardi novelli "Viiskümmend naela" seadis televisioonile Tiina Park. Osalevad Roman Baskin, Ülle Kaljuste, Andres Sulling. Autori teksti loeb Aarne Üksküla, toimetaja Anne Tuuling.

23.55 "Perekonnavaled" (Eesti 2016)

Filmi tegevus toimub linnas, kus on professionaalne sümfooniaorkester, mille eesotsas seisab autoritaarne ja kindla käega dirigent Paul Levald, kes on juba aastaid ohjanud nii orkestrit kui ka suhteid peres. Dramaatiliste sündmuste tõttu tuleb Pauli tütremehel Egon Reil ootamatult juhtimine üle võtta. Lisaks orkestrisisestele pingetele pärandab äi Egonile koos dirigendikepi, võimu ja vastutusega ka oma keerulise minevikuga seotud saladused ning kohustused. Vanadest valedest kasvavad välja uued ja ühel hetkel Egon mõistab, et tõe väljatulek tooks kaasa tõelise kaose.

Stsenarist Valentin Kuik, režissöörid Valentin Kuik ja Manfred Vainokivi, operaator ja kunstnik Manfred Vainokivi, kostüümikunstnik Anu Lensment, grimmikunstnik Kristel Kärner, helirežissöör Mart Kessel-Otsa, monteerija Kersti Miilen, produtsent Marju Lepp, tootja Filmivabrik.