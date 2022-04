Harimiku looja: põhiline väljakutse matemaatikas on panna inimene sellest huvituma

Saates "Hommik Anuga" oli külas Harimiku looja, sõudja ja Eesti Energia vesiniku valdkonna projektijuht Jüri-Mikk Udam. Ta märkis saates, et Eesti õpilased on väga head valemite lahendajad, kuid tekstülesanne mõistmises oskustest napib. Peamiseks väljakutseks matemaatika õpetamisel peab ta aga inimeses selle vastu huvi tekitamist.

Udam ütles, et ingliskeelseid videoid, mis seletavad matemaatika või füüsika eri nähtusi, on palju. Aga eestikeelseid kursuseid, kus ei ole ülevalt alla rääkimist nagu õpetaja õpilasega, vaid õpilane kutsutakse endaga kaasa, ta väga enne ei leidnud, kuni ta osustas Harimiku näol ise seda tegema hakata.

"PISA-testid tõepoolest näitavad, et meil läheb põhikoolis päris hästi. Aga kui sa räägid mõne haridusteadlasega, siis võib kuulda ka seda juttu, et mida meie õpilastel natuke napib, on tekstülesannetest aru saamine ja eluliste probleemide matemaatika võtmesse panemine," selgitas ta.

"See probleem võib tekkida siis, kui sa paned ette mõne mitmekihilise tekstülesande. Me oleme väga head valemite lahendajad, et kui meile antakse mõni tehe ette, siis me teeme selle ära. Aga kui asi puudutab tekstülesandeid, siis me natuke kannatama."

Teine põhjus, miks Harimik ja taoline videokursuste süsteem võiks tulevikus hakata rolli mängima, on see, et meie haridussüsteemi üks suuri probleeme on õpetajaskonna nappus.

"Need õpetajad, kes meil on, nad on keskmiselt keskeas ja noori väga palju peale ei tule. /---/ Kui mõelda tuleviku-haridussüsteemi peale, siis see võiks olla kombo digitaliseeritud materjalidest, mida õpilased saavad omas tempos ja seal, kus nad tahavad, vaadata, ning õpetajaskonnast, kelle ülesanne on olla motiveerija, inspireerija, sotsiaalne kasvataja."

Udami sõnul on põhiline väljakutse matemaatikas see, kuidas panna inimene sellest huvituma, et ta ei oleks abstraktne asi, mille puhul inimene tunneb, et tal pole võimalik seda oma elus rakendada. Tegelikult kulub tema sõnul matemaatika igal pool ära.