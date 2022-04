Priit Pihlap vend Tarmost: kui ta elus oleks, oleks ta siiamaani laval

"Kui ma ütlen, et ma iga päev mõtlen, siis ma natuke liialdan, aga ma näen teda unes väga tihti ja mõtlen tema peale ikka, sest see tohutu tühi koht, mis jäi, ongi tänaseni täitmata. Minu isiklik hingehaav ei taha ega taha kinni kasvada, kui jälle lahti rebeneb," rääkis Pihlap

"Tarmoga olid kõige mõnusamad hetked, kui ta vahel sõitis filharmoonia parklasse, ajal kui parkimine oli veel igal pool tasuta. Istusime Tarmo autos ja ta kõigepealt ütles, et tal on maru kiire, aga kogu see maru kiire lõppes sellega, et me istusime seal autos neli tundi ja rääkisime maast ja ilmast."

"Kahtlematult olid Tarmoga koos laval veedetud ajad fantastilised. Ma olen tagantjärele vana mehena aru saanud, et mul on olnud erinevaid lavapartnereid ja ma olen aru saanud, kui lihtne ja hea oli Tarmo-suguse profiga laval olla." See ei kordu enam kunagi, tõdes Pihlap.

Elus viimast korda olid nad Tarmoga koos laval siis, kui Ivo Linna sai 50. "Nüüd on Ivo natuke juba üle 50. 1999. aasta 12. juunil olime Tarmoga viimast korda elus koos laval. Tarmo lahkus kuu aega hiljem suhkruhaiguse tagajärjel." Pihlap usub, et kui Tarmo praegu elus oleks, oleks ta siiamaani laval.

Muusik ja helilooja Priit Pihlap. Autor/allikas: Mathias Kangur / ERR

Laval talle meeldis olla, kuigi ta ei olnud kergete killast mees, nentis Pihlap. "Temaga bändi teha oli keeruline. Tal oli selge nägemus, milline ta laval tahab olla muusikalises mõttes."

Ta tõdes, et Tarmo maksis oma hinges lõivu sellele, et olla pildis ja olla rahva poolt armastatud, tahtes samal ajal ehk teha midagi muud. "Vaieldamatult see, kuidas Tarmo oma muusikat esitas, kuidas ta salvestas – see oli nii kõrgprofessionaalne tase, et kõigile ütlejatele tahan soovitada kuulata neid salvestusi."

Pihlap märkis, et Tarmo tegi paljusid lugusid selle arvestusega, et tõenäoliselt need rahva jaoks hitiks ei saa.

Aprillis möödub Tarmo Pihlapi sünnist 70. aastat ja selle raames toimub Tartus ja Tallinnas juubelgala "Valgeid roose", kus kodumaa artistid teevad kummarduse Tarmo Pihlapile ja tema muusikale.