EKA jätkusuutliku disaini ja materjalide labori taakasutusmood jõudis Keenia moelavale.

EKA jätkusuutliku disaini ja materjalide labori vanemteaduri ja moedisaineri Reet Ausi viisid "Completely Out of Fashion" (Täiesti moest väljas) nimelise dokumentaalfilmi võtted seekord Keeniasse, et kaardistada Euroopast imporditava tarbijajärgse tekstiiliprügi teekonda, sellega kaasnevaid keskkonnaprobleeme, otsimaks võimalikke lahendusi tekstiiliprügi väärtustavaks taaskasutamiseks või ümbertöötlemiseks. Keenia on üks maailma suurimaid kasutatud rõivaste importijaid ning ligi pooled sellest humanitaarabi tähe all maaletoodud riiete massist leiab tee otse prügilasse või maapõue.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö (EstDev) toetatud inkubaatorlusprogrammi raames korraldas Reet Aus kuus kuud kestva inkubaatorlusprogrammi kohalikele naistele, et tugevdada nende disainioskuseid ja inspireerida neid kasutama jääkmaterjale, saates seeläbi kodulinna kogunevaid tekstiilikuhjasid uuesti ringlusse, luues neist silmapaistvad disaintooted.

3. aprillil toimunud moe-etendus oli kõikide kohalike keenialaste jaoks esimene kord oma loomingut avalikkusele näidata ning alustavate disainerite seast paljude jaoks oli see üks elumuutvaid sündmuseid.

"Üks modell ja laval kõneleja oli kohalik parlamendisaadik ja naiste õiguste eest kostja Esther Passaris, kes pani moe-show raames välja kohalikele disaineritele stipendiumi, et nad saaksid oma haridustee lõpuni viia", sõnas Reet Aus.

"Pilootprojektina läbiviidud disainiõppe programm tõestas, et tekstiiliprügi ja selle taaskasutamise teema aktuaalsus on Keenias väga kõrge, mistõttu me loodame et saame inkubaatoriga jätkata ja muuta regulaarseks".

Eesti ja Keenia vahelist ringdisaini edendavaid ühispingutusi tugevdab ka EKA ja Keenia Moi ülikooli vaheline akadeemiline koostöö, mis sai alguse 2021. aasta sügisel president Kersti Kaljulaidi visiidi raames Keeniasse. Esimene tudengite grupp EKA-st veetis kaks kuud Keenias praktikal, töötades nii tekstiilijäätmete ringlusse saatmisega, kohalike kalatööstusest jäägina ülejäänud kalanahkadega kui ka vähe tööstuslikumal skaalal ühes kohalikus suurimas tekstiilitehases nimega Rivatex.

Projekti tegevust saadab režissöör Jaak Kilmi koos võttegrupiga, kes jäädvustab Aafrikasse sissetoodud tekstilijäätmete teekonda ning toob hiljem vaatajateni inspireerivaid lugusid Keenia naistest, kes viivad läänest saabuva tekstiiliprügi tagasi moeareeenile.