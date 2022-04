Tallinn Fashion Weeki teine päev tõi publiku ette meestemoe, pruutkleidid ja argipäevaehted

Kevadise moenädala teise päeva juhatas sisse Hannes Rüütel, tuues moelavale uuenenud brändi meesterõivaste kollektsiooni. "Kuulan 100 protsenti oma südame häält, jäädes truuks maalähedastele toonidele, mis on mind ennast alati kõige rohkem kõnetanud. See aga ei tähenda, et minu loomingust puuduks mõni silmapaistvam aktsentvärv," märkis Rüütel.

Teisena astus publiku ette Marilin Sikkal, tähistades kollektsiooniga A Dozen Dreams autori 12. tegutsemisaasta täitumist. "Pehmed naiselikud unistused on need, mis maailma päästavad -- naise ja naiselikkuse roll maailmas on hindamatu," kommenteeris disainer märgilise kollektsiooni tagamaid.

Brand NO.8 kevadine kollektsioon esindas kombinatsioonide ja ühtsuse temaatikat. "Selle põhjus on eelkõige ekspressiivne stiil ja tekstuur -- näiteks karmid aksessuaarid ning kauboi-stiilis saapad koos lillelise lendleva kleidiga."

Alexanderling esitles kevadkollektsiooni Merikarp. Disainer Anu Lingi jaoks on kandja enesetunde tõstmine esikohal. "Leidsin inspiratsiooni nii kangaste struktuurist, kui tundest, mida see nahal tekitab. Kasutasin siidkangaid, angooravilla, aga ka jersey't, mis on läbi aastate minu lemmikuks jäänud – need paitavad kandjat ja tuletavad meelde neid helgushetki minevikust, mida uuesti ja uuesti kogeda sooviks."

Viimaks võtsid lava üle Embassy of Fashioni moemaja disainerid. Aldo Järvsoo esitles Kultuurikatlas pulmakleitide kollektsiooni. "Aina keerulisemas maailmas on iga lähedasega veedetud hetk tähistamist väärt," märkis Järvsoo.

Ketlin Bachmanni moenädala kollektsioon koosnes erivärvilistest oversize-kleitidest, mille geomeetrilised lõiked on vääristatud nöörvoltide ja vahvelkroogetega.

Riina Põldroos näitas kevad-suvist kollektsiooni nimega Shimmer. "Kollektsioon on kerge, värviline ja helge, koosnedes originaalprintidega või skulpturaalselt drapeeritud kleitidest ning efektsetest pükskostüümidest," tutvustas Põldroos.

Kõik moenädalal osalevad disainerid annavad omal moel panuse ka Ukraina toetuseks.