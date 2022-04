Paides näeb XIII noorte tantsupeo kava esmaesitlust

"Ühelt poolt saab see olema tantsude ja vahetekstide kaudu meile kõigile esimene kohtumine tantsupeo etenduse kui tervikuga. Samas on see ka suurepärane võimalus küsida saali kogunenud juhendajatelt nende mõtteid ja peegeldusi, enne kui rühmad üle Eesti oma proovisaalides tantsusammudele keskenduvad," rääkis XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman.

Paide muusika- ja teatrimajas algab esitluskontsert ühise häälestumisega koos Mari Jürjensi ja Vanalinna hariduskolleegiumi muusikakooli keelpilliorkestriga Rasmus Puuri juhatusel, kes ka etenduses muusikaliselt osaleb. Seejärel astuvad lavale tantsurühmad kava järjekorras. Kurrikoff-Hermani sõnul on etenduses igaühel kanda kindel roll ja jutustada oma lugu.

"Lavastus tervikuna räägib inimese kasvamisest ja sellest, kuidas inimene suuremaks saades aina maailma avastab ja seeläbi ümbritsevaga järjest uusi sillakaari loob. Etenduse seovad tervikuks Indrek Koffi kirjutatud vahetekstid."

Kõige enam ootab Kurrikoff-Herman Paides kohtumist tantsurühmade juhendajatega ning samuti ootab ta nende peegeldusi ja osundusi kohtadele etenduses, mis võib-olla veel tähelepanu vajavad. Vahepealsed keerulised aastad on tema sõnul tantsurühmadele liiga teinud ning igapäevane toimetamine, rutiin ja harjumused on kannatada saanud.

"Samas oleme juba tänaseks näinud, et optimism, usk ja tahe ei ole juhendajate sees kuhugi kadunud. Ma nii väga loodan, et Paides XIII noorte tantsupeoga kohtudes leiavad kõik juhendajad hetke peatumiseks ja iseendasse vaatamiseks. Ma soovin, et nad tajuksid, kuivõrd väärtuslikud nad kõik on. Nende inimeste hoida on väga oluline sillakaare ots, mis seob niivõrd paljusid inimesi meie maa, kultuuri ja pärandiga," sõnas ta.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.