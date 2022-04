Disainer Siim Karro teeb seentest mööblit

Karro kirjeldas, et kunstiteostes on sees seen ise koos saepuruga. Peale toolide on disainer teinud seentest näiteks lampe ja seinapaneele, mille mõte on ruumis kaja vähendada. "Kõrgete sagedustega töötavad nad väga hästi," ütles Karro.

"Selle seene jaoks on vaja pigem natuke soojemat temperatuuri kui meie toatemperatuur on," rääkis disainer Karro. "Ja me peame tagama ka piisava niiskuse," lisas ta. Seened kasvavad koti või inkubaatori sees, kus nad saavad teistest organismidest eraldatult olla. Karro lisas, et seeni tuleb iga päev jälgida, muidu võivad nad oma juuri vales suunas hakata ajama.

Nullist ehk katseklaasist kuni toolini kulub disaineril umbes neli nädalat. "Tootmisprotsessi käigus me peatame kasvu õigel ajal ja muudame materjali täiesti tugevaks. Sinna võib näiteks ka taimede jääke sisse kasvatada," rääkis Karro. "Selle kuju me anname seenele vormiga - betooni valamisele sarnase protsessiga," lisas disainer, kuidas seen toolikujuliseks areneb.

"See teadussuund on üsna uus," teatas Karro. "Meil ongi pigem eesmärk keskenduda materjali keskkonna paremaks muutmisele," rääkis ta. Karro pakkus, et arvatavasti kümne aasta pärast saab juba seentest hooneid ehitada.

"Kui ta õue jätta, siis tulevad uued lagundajad ja ta muutub uuesti looduseks - see ongi ta võlu," rääkis disainer, et kui mingil põhjusel tahetakse pärast esemest vabaneda, siis võib selle lihtsalt kompostihunnikusse viia.