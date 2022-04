Arst Aleksander Semjonov: Harkivi all olev loomaaed on täielikult hävinud

"Olukord on tegelikult väga keeruline. Mitmed loomad on olukorras, kus nad on pidevalt või üsna sageli pommituse all," rääkis Eesti Maaülikooli loomakliiniku ülemarst Aleksander Semjonov "Ringvaates". "Näiteks Harkivi all olev loomaaed on kas täielikult hävitatud või osaliselt hävitatud. Osad loomad lihtsalt põgenevad ära ja hästi suur osa on lihtsalt ära tapetud," lisas ta.

"Ühest loomaaiast teisse saamine on väga keeruline," ütles Semjonov. "Ei ole ravimeid, millega loomi uinutada, ei ole kaste, millega neid saab transportida ja tegelikult ei ole ka ohutuid teid, mida mööda loomi ühest loomaaiast teise viia," lisas ta.

"Kuna riik on sõjaolukorras, siis minu andmetel pidid töötajad transportima loomi kas sõiduauto tagaistmel või kaubikus. Muidugi nad ei olnud tiigrid ega lõvid - nende jaoks on ikkagi puure vaja," rääkis ülemarst.

Tallinna loomaaed aitab Ukraina loomaaedasid finantsiliselt, kuid siia ühtegi looma erinevate komplikatsioonide tõttu transportida plaanis ei ole. "Isegi kui loomaaed on valmis vastu võtma loomi, siis nendele peab ikkagi vastavad tingimused korraldama," rääkis Semjoniv. Ta lisas, et inimahvidega on kõige suurem probleem - nad vajavad palju ruumi ja on väga suhtlusaltid ning emotsionaalsed loomad.

"Kahjuks loomad ei saa aru, mis toimub ja nad on väga suures stressis," ütles Semjonov "Me peame kuidagimoodi neid rahustama. Näiteks esimesel sõja päeval me pidime loomadele massiliselt saatma rahusteid," rääkis Semjonov lõpetuseks. Tema sõnul oli suur osa saadetud rahustitest mõeldud elevantidele.