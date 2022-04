Eesti vanim ettevõte Raeapteek tähistab 600. sünnipäeva

Tallinna vanalinnas toimus apteegi sünnipäeva puhul suur protsessioon.

Meenutame Raeapteegi sünnipäeva puhul reporter Hannes Hermaküla kolme aasta tagust külastust mainekasse apteeki.

"Meie hitt-toode on klarett, mis on 15. sajandist pärit vürtsvein," rääkis toona muuseumiemand Katrina Kaljumäe. "Siin on sees kaneeli, ingeverit, muskaadiõit, suhkrut ja punast veini," lisas ta.