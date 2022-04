Camilla Cabello avaldas kolmanda stuudioalbumi "Familia"

Grammy nominatsiooniga pärjatud lauljanna peab enda uhiuut lugude kogumikku seni kõige personaalsemaks albumiks, mis on justkui tema ja sõprade ning lähedaste vaheline pidu.

"See album sümboliseerib minu jaoks kogukonda - ma arvan, et see on vastand omaette tegutsemisele. See keskendub rohkem rõõmu ja edu jagamisele koos teiste inimestega," rääkis Cabello Billboardile. "Teineteisest sõltumine ja aru saamine, kui suurt rolli teised sinu elus mängivad," lisas ta.

"Suur osa sellest on inspireeritud minu suhetest: minu suhetest perega, sõpradega, [tollase] partneriga… Album räägib läbi ja lõhki sidemetest teiste inimestega, sellest tulenevalt ka nimi "Familia"," teatas Cabello.

Märtsi alguses ilmus albumi esiksingel "Bam Bam", mis valmis koostöös Ed Sheeraniga. Albumil on veel kolm lugu, milles löövad kaasa teised artistid: "Lola" (Yotuel), "Hasta Los Dientes" (Maria Becerra) ja "Psychofreak" (Willow).

Lisaks 12-le loole avaldas lauljanna 8. aprillil muusikavideo loole "Psychofreak".