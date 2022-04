Algab aasta linnu metskurvitsa foto- ja videovõistlus

Võistlusele on oodatud fotod ja videod metskurvitsast, tema tegevusjälgedest ja muust selle liigiga seonduvast. "Metskurvitsast kui väga varjulise eluviisiga linnust on Eestis tehtud vähe ülesvõtteid. Algava konkursiga soovime seda suurt vajakajäämist leevendada," selgitab aasta linnu projektijuht Jaanus Aua.

"Kuigi esimest mängulendu tegevat isaslindu nähti Kihnu saarel juba 3. märtsil ning esimene pesa leiti 2. aprillil Saaremaal, siis on teada, et näiteks lumikatte all olevasse Kagu-Eestisse on nepid alles saabumas," innustab Aua inimesi üle Eesti osalema.

Eesti Ornitoloogiaühingu kokku kutsutud žürii hindab töid kahes vanuserühmas: kuni 18-aastased ja üldarvestus. Mõlemas vanuserühmas saavad auhinna kolme parima foto ja video autorid - lisaks on oodata ka eriauhindu.

Pilte ja klippe salapärasest ning raskesti tabatavast linnust oodatakse kuni 31. oktoobrini.