Tippkokk Tõnis Siigur Michelini tärnidest: kindlasti tuleb Eestis üllatajaid

"Mina olen oodanud seda kogu elu või olen tahtnud seda vähemalt näha," rõõmustas restoranipidaja Siigur "Terevisioonis".

"See on rahvusvaheliselt väga kõrgelt hinnatud tunnustussüsteem - just nagu väike auhind tehtud tööle," tutvustas Siigur Michelini tärnide süsteemi ja lisas, et mõned toitlustusvaldkonna töötajad võrdlevad seda näiteks Oscarite jagamisega.

Siigur selgitas, et tärne antakse söögikohtadele ühe, kahe või kolme kaupa. "Iga tärni puhul lisanduvad eripärad, mida nad hindavad," ütles ta. "Tõenäoliselt kolme tärni väärilisi restorane meil veel täna ei ole."

Tippkokk rääkis, et restorani hindajad ei pruugi alati kohapeal pretensioonikad kliendid olla, vaid pigem hinnatakse söögikohta kriitiliselt salamisi ning pärast laekuvad alles suure üllatusena positiivsed või negatiivsed uudised. "Protsess võib võtta 2-4 aastat aega," ütles ta.

"Nad peavad olema kursis iga piirkonna kultuuri ja eripärasustega - kas välisriigi kodanik peab veetma pikalt eesti aega, et aru saada, mis siin toimub, või kaasatakse ka kohalikke," rääkis Siigur. Tippkokk kinnitas, et kõige enam väärtustatakse hindamise käigus ikkagi toitu. "Toit on A ja O," ütles ta.

"Me tean, et Aasia riikides on lihtsad n-ö tänavakohad saanud väga häid ja kõrgeid tulemusi. Küsimus ei olegi alati valges linas. Küsimus on tegelikult selles kires, kvaliteedis, oskuses tooraineid käsitleda ja koka või koha isikupäras," tutvustas Siigur. "Seal on palju nüansse - väga keeruline on öelda, kes selle võib saada ja mis tasemega see koht on," lisas ta.

"Viis aastat tagasi oli kõige suurem hüpe," kommenteeris Siigur Eesti restoranide arengut. "Eestlane on hakkaja inimene - ta tahab olla võrdväärne ja tubli. Me ei jää sugugi alla, kui me võtame ükskõik millise teise riigi," ütles ta.

"Kindlasti tuleb üllatajaid - kuna hindamine käib üle Eesti," rääkis Siigur lõpetuseks.