Galerii: Koolitants jõudis Pärnusse

"Meie soov on Koolitantsul esile tuua hetked, mil laval sünnib noorte tantsijate esituses tantsukunst. See juhtub siis, kui muusika, koreograafia ja eakohane teemakäsitlus sõltumata stiilidest ja žanritest kokku saavad ning sünnib miski, mis meid puudutab ja endaga kaasa viib," kirjeldas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. "Pärnu kontserdimaja laval sündis neid hetki ehk isegi üllatavalt palju, mil sisukas, võimetekohane ning kohati suisa meisterlik esitus pakkus tantsuelamuse mitte ainult esitajatele endile, vaid ka publikule."

Koolitantsu kunstilised juhid Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel jagasid tunnustuspreemiad koos tantsuhuvihariduse valdkonna esindaja Anne Tamm-Kivimetsaga.

"Pärnu-, Saare-, Lääne- ja Hiiumaa tantsud ning tantsijad on andnud suure energia laengu nii meile kui ka publikule. Looming on olnud väga inspireeriv – nägime tantsude autorite ja tantsijate põnevat (mõtte)maailma ja selle kogemine tõmbab ka ennast tantsima," ütles Joonas Tagel. Kunstiline juht Elina Gorelašvili lisas: "Ma veendusin taaskord, et Pärnu tantsupäeval pakutakse väga head ja väga kvaliteetset tantsuhuviharidust. Laval nähtud tantsud on tervikud selle kõige paremas mõttes - tantsudes on sügavust ja sisu, tantsijad on hästi treenitud ning tantsud viimistletud ja nauditavad jälgida. See on märk põhjalikust eeltööst ning mõtestatud tegevusest, samuti juhendajate ja tantsijate heast koostööst."

Tunnustuspreemiad pälvisid:

Värske ja avar lavaruumi kasutus – Laine Mägi tantsukool tantsuga "Salalootus", autor ja juhendaja Ingrid Jasmin.

Mitmetahuline ja selge teemakäsitlus armsas esituses – SaareSära tantsukool tantsuga "Kõdi kõdi", autor ja juhendaja Laura Olesk-Sullakatko.

Stiilipuhtuse ja -tunnetuse eest – Laine Mägi tantsukool tantsuga "Mentaliteet", autor ja juhendaja Kristjan Ploomipuu.

Positiivne energialaeng ning rõõm ja vabadus liikumises – Black and Brownie tantsukool tantsuga "Maailmaparandajad", autor ja juhendaja Kadi Kesküla.

Väga maitsekas filigranne koreograafia ja suurepärase tunnetusega esitus – Black and Brownie tantsukool tantsuga "Džentelmenid", autor ja juhendaja Kristjan Ploomipuu.

Värskendav liikumiskvaliteet palliga – Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Tunnetemaailm", autor ja juhendaja Janne Ristimets.

Ajatu žanri stiilipuhas koreograafia ja köitev kvaliteetse liikumiskeelega esitus – Laine Mägi tantsukool tantsuga "Üks silmapilk", autor ja juhendaja Ingrid Jasmin.

Kõrgetasemeline ja professionaalne panus tänavatantsu – Kristjan Ploomipuu

Tervikut toetav liikumiskeel ja veenev esitus – Black and Brownie tantsukool tantsuga "Kuidas seda sulle öelda..", autor Carolina Tagobert, juhendajad Carolina Tagobert ja Karoliine Tarjus.

Selge loo jutustus ilusas lavastuses – T-Stuudio tantsuga "Olles teel", autor ja juhendaja Liisa Laine.

Värske mõtteainet pakkuv tervik – Sütevaka tantsuga "Niit või käär?", autor ja juhendaja Anett Leesment.

Võtab sõnatuks. Vau! – Black and Brownie tantsukool tantsuga "Teekond linna", autor ja juhendaja Kristjan Ploomipuu.

Helge loomulikuna mõjuv emotsioon – T-Stuudio tantsuga "Heldur nagu heldimus", autor ja juhendaja Karoline Suhhov.

Omanäoline looming – Black and Brownie tantsukool tantsuga "Kui jäänud on usk", autor ja juhendaja Grete Kuusik.



Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii lennutab enda eripreemiaga valitud tantsud otse 2. mail toimuvale lõppkontserdile rahvusooperisse Estonia. Noortežürii eripreemiad pälvisid:

Mänguline meeskonnatöö – Laine Mägi tantsukool tantsuga "Kossumäng", autor ja juhendaja Ingrid Jasmin.

Jõulisuse ja nautimise eest – Black and Brownie tantsukool tantsuga "Teekond linna", autor ja juhendaja Kristjan Ploomipuu.

Koolitantsuga liigub kaasa osaline Mait Agu 70. juubeli auks loodud näitus tantsupeomuuseumilt. Näitust saavad publik ja tantsijad uudistada igas kontserdipaigas, igal tantsupäeval.

Samuti on tantsupäevade külalisteks Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafiatudengid, kes esitavad tantsu- ja videotöid Mait Agu 70. juubeli auks. Esitusele tulevate tööde juhendajad on Oksana Tralla, Maria Uppin-Sarv ja Indrek Kornel.