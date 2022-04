Syn Cole andis välja uue singli

Värske pala sisaldab artisti sõnul italo disco elemente. Syn Cole (kodanikunimega Rene Pais) on ühendanud jõud Londonis resideeruva muusiku Carla Monroega, kes annab loole oma vokaali.

Syn Cole, kelle varasemate albumite hulgas on "Breathe" ja "Feels Like Love", on teinud koostööd artistigega nagu Aviici, Coldplay, Miley Cyrus ja Ed Sheeran, ning esinenud festivalidel nagu Tomorrowland, Pacha, Ultra Music Festival, Ushuaia ja Creamfields.