Rozell: ma ei tee muusikat selleks, et kuulus olla

14 päeva, 12 linna, kümned tuhanded kuulajad – Hans Noormets ehk Rozell lõpetas koos bändiga The Wanted just tuuri Ühendkuningriikides ja saabus koju Viljandisse. Kuigi Rozell esineb suurte publikute ees, ei tee ta enda sõnul muusikat selleks, et kuulus olla.

Bändi kõrval sai Rozell lavaaega igas linnas 20 minutit. "See on ideaalne, et tekitada inimestes tunne, et see on äge, ja piisavalt vähe, et nad tahaksid seda veel kuulata."

The Wantediga pääses Rozell tuurile, kuna tal on Inglismaal olnud paar edukat lugu ja teinud erinevate artistidega koostööd. Ka tõi ta põhjusena välja, et ta on laval teistsugune kui mõni teine.

"Ükski DJ tänasel päeval ei tee koreograafiat. Mul on ka trummar laval. See on kooslus, mida ei ole." Rozelli valis oma tuurile mitmesaja kandideerinud artisti hulgast välja The Wanted ise.

Rozelli isa on lavastaja ja näitleja Andres Noormets. Poja muusikat kirjeldab ta kui elektroonilist tantsumuusikat, mis ei ole 100 protsenti EDM. "EDM-i vagu on natuke konkreetsem. Aga kohati ta kaldub house'i poole või kuhugi teisele poole."

Noormets tunnistas, et on poja fänn. "Ma ikka vaatan kõike, mis on Facebookis, Instagramis, Spotifys. Ma tean teinekord igasuguseid numbreid paremini ja seda, kuidas need asjad liiguvad. Ma olen ikka fänn."

Järgmine koostöö on Rozellil plaanis Nico Stadiga, kes on teiste hulgas kirjutanud lugusid ka Kylie Minogue'le, Dua Lipale ja Justin Bieberile. Rääkides sellest, miks ta tahab just välismaale püüelda, märkis ta, et Eestis on lihtne kuulsaks saada.

"Ma ei tee mussi seepärast, et kuulus olla. Mulle meeldib tantsumuss ja mulle meeldib see atmosfäär, mis festivalidel ja mujal tekib," selgitas ta.

"Teiseks – ma ei taha kellelegi halvasti öelda –, aga meil ei ole siin mingit muusikatööstust. Meil on muusikud, tehakse head muusikat, aga välismaal on see kõik ägedam ja võimalusi on rohkem."