Järgmine laste Eurovisioon toimub Jerevanis

Armeenia riigitelevisioon AMPTV teatas, et on võimaluse üle väga uhke ja elevil ning soovivad nii noortele talentidele kui ka miljonitele televaatajatele luua unustamatu elamuse.

Tegemist on teie korraga, kui Jerevanil on võimlaus võistlust võõrustada. Viimati toimus laste Eurovisioon seal aastal 2011. Armeenia on tegelikult ka üks edukamaid riike juuniorite lauluvõistlusel, olles osalenud 14 korral ja olnud alati esimese üheksa seas.