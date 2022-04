Uuring: eestlased eelistavad Netflixi kõrval Jupiteri, Elisa Huubi ja Viaplayd

Elisa klientide seas läbi viidud uuringust lähtub, et kõige vähem on striiminguteenuseid proovinud üle 60-aastased inimesed, samas kui teistes vanuserühmades on näha, et vastajad eelistavad proovida mitmeid erinevaid teenuseid enne, kui endale sobilik välja valitakse.

"Tulemustest joonistub selgelt välja, et suur osa vastajatest on proovinud ka välismaiseid teenuseid nagu Amazon Prime Video, HBO ja Apple TV+, kuid regulaarselt jääb neid kasutama vaid alla kolmandiku proovijatest," kommenteeris uuringu tulemusi Elisa meelelahutusteenuste valdkonna juht Kertu Popp. "Seevastu on käärid kodumaiseid teenuseid või Netflixi proovinud ning neid regulaarselt kasutavate klientide hulga vahel oluliselt väiksemad."

Kodumaiste teenuste populaarsust mõjutab peamiselt seal pakutu. Uuringust selgub, et endale sobivat striiminguteenust valides on vaatajate jaoks väga oluline, et platvormil pakutav sisu oleks tõlgitud eesti keelde ning sealt leiaks ka sisu kohalike näitlejatega. Eestikeelne sisu on mõnevõrra vähem oluline nooremate vaatajate seas, samas kui teenuse lõplik hind on vähem oluline vanemate vaatajate hulgas.

Popp märkis, et praegu võib üksikutelt välismaistelt platvormidelt leida Eesti sisu ning enamasti ei pakuta võimalust lülitada sisse eestikeelseid subtiitreid.

Uuringust selgus, et suur hulk inimesi on eelistamas striiminguteenustes pakutavat traditsioonilistes teleteenustes pakutule. Ligi viiendik vastajatest märkis, et nad tarbivad rohkem sisu voogedastusteenuste vahendusel ning vaid veidi üle poole 18-29-aastastest vastajatest leiavad endale sobiliku meelelahutuse pigem traditsioonilistest teleteenustest.

"Maailm on selgelt liikumas striiminguteenuste populaarsuse tõusu suunas. Kuigi klassikaline televisioon ei ole kuskile kadumas, suudavad striiminguteenused pakkuda inimestele järjest enamat," rääkis Popp. "Mida aeg edasi, seda rohkem hakkab kanda kinnitama trend, kus inimesed kasutavad erinevatel hetkedel erinevaid teenuseid, et leida endale alati just selline meelelahutus, mida nad konkreetsel hetkel otsimas on."