Liis Lemsalu avaldas uue singli "Teesklejad"

"Kõla poolest on lugu kindlasti palju äkilisem ja tantsulisem kui mu eelnevad palad. Minu suureks sooviks oli leida ja katsetada uusi elemente, mida ma pole varem oma lugudes kasutanud ning ühtlasi ka iseennast proovile panna," rääkis Liis.

Laulusõnade loomine sai alguse väljendist "sildade põletamine". Seejuures soovis artist põimida omavahel idee millegi vana lõpetamisest ja uuest algusest. "Uus saab sündida vaid siis, kui eelnevaga on asjad ära lõpetatud ning südames rahu tehtud. Laseme vanal minna, et uus värskus saaks me ellu tulla," vaatleb Liis teemat positiivsel toonil.

"Eks igaüks mõistab loo sõnumit eri moel ja ega siin ei olegi õiget ega valet vastust. On vaid meie endi tunded ja emotsioonid, millega peame päeva lõpus tegelema," rääkis Liis.

Kuula lugu "Teesklejad":