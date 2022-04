Erkki Koorti uus põnevik sisaldab 1990. aastate KAPO kogemusi

Julgeolekuekspert Erkki Koort, kelle sulest on varasemalt ilmunud seikluslugude triloogia, andis välja uue põneviku "Koidik surnud postkastis". Oma kogemuse Eesti kaitsepolitseis töötades on autor värskesse teosesse ka sisse kirjutanud.

Erkki Koorti teos "Kättemaks Kirumpääl" ilmus neli aastat tagasi. Kui tema debüütteoses toimuvad sündmused keskajas, siis värske romaaniga toob autor lugeja tänapäeva. Tulla keskajast meie aega ja kirjutada oma kogemustel tuginev spiooniraamat – seda soovitasid talle paljud.

"Olen selles valdkonnas töötanud pikalt, pea 25 aastat. Aga ma ei tahtnud KAPO peadirektoriga tülli minna," naeris Koort. Seejuures rõhutas kirjanik, et tegemist ei ole kaitsepolitsei kroonikaga. Ka tõsielul baseeruva materjaliga on Koort paindlikult ümber käinud.

Koort esitas "Ringvaates" mõned momendid oma värskest romaanist, mille aluseks on sündmused Eesti salaluure maailmast.

Herman Simm on üks neist, keda Koort küll üksühese prototüübina ei kasutanud, kuid kelle riigireeturlik käitumine on loos olemas. Ka pealkirjas on Simmi, nimelt kasutas just tema postkaste peidikutena, kutsudes neid "surnuteks". Kaitsepolitseis töötanud Aleksei Dressen ja tema kinnipidamine riigisaladuste lekitamise eest Venemaale on samuti seigana esindatud.

Loos esinev motiiv politseijõu ja kaitsepolitsei vahelisest vastasseisust oli Eestis kunagi ka reaalsus. "Raamat räägib 1990ndatest, kui tõesti nii oli. Aga tuleb öelda, et tänapäeval mingit rivaalitsemist kindlasti ei ole."

Koort töötas kaitsepolitseis just 1990ndatel ehk ameti kõige pingelisemal ajal. Ta lisas, et kurnavas keskkonnas motiveeris teda missioonitunne äsja taastatud riigi ees.