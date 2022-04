Kristo Kaasan: Tallinna teletorn on Eesti kõige turvalisem koht

1. märtsi õhtul saabus teade, et Vene väed ründasid Kiievis asuvat teletorni. Eestlaste kultuurimälus on Tallinna teletorni ründamine 22. augustil 1991. aastal eredalt olemas. Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan kinnitas, et siinne teletorn on tugev.

Kaasan tutvustas "Ringvaatele" Tallinna teletorni ülesehitust kaheksa meetri sügavuselt raudbetooniga täidetud osast 260 meetri kõrguse maapealse osani. Nende mõõtmete kontekstis tuli esile teletorni püsti hoidva maa-aluse osa tugevus. "Maa all asuv osa on raskem kui torni ülemine pool," sõnas Kaasan. "Tegemist on Eesti kõige turvalisema kohaga."

Julgeoleku tagamiseks on äärmiselt oluline, et elektrisüsteem oleks tugev. Nii peab olema valmis ka selleks, et ühendus võib katkeda. "Selleks on meil diiselgeneraatorid, mis tagavad elektrivarustuse 72 tunniks." Mis saab pärast? "Siis on tarvis kütust juurde tuua ja ka sellele on mõeldud," ütles Kaasan ja lisas, et elektrikatkestus on teletorni ajaloos tulnud ette vaid ühe korra.

Kuigi võib tunduda, et teletorn on riiki rünnates vaenlase esimene hävitusobjekt, siis Kaasan sõnas, et tegemist on ennekõike strateegilise objektiga. Olles võtmetähtsusega, ei ole selle hävitamine tõenäoliselt kellegi esimene mõte.