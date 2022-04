Venemaalt Eestisse pagenud näitleja Julia Aug lavastab lugu Ukrainast saabunud kirjadest

Eesti juurtega näitleja ja lavastaja Julia Aug pages Venemaalt tagasi vanale kodumaale. Siin lavastab ta Ukrainast talle saadetud kirjadel põhinevat lugu. Kirjad on kohati nii õõvastavad, et viivad ka näitlejad rivist välja.

"Mulle on jäänud väga palju inimesi, kellega me kogu aeg sidet peame. Mitte ainult praegu. Aga eriti praegu," rääkis Aug "Ringvaatele". Praegu kirjutavad nad omavahel iga päev.

Kirju on palju ja näitlejatel nende läbitunnetamine pole kerge. Lugemisega ollakse alles sõja alguspäevades ja tõeliste õudusteni pole veel jõutud.

"See, mis nende sõnade taga tunda on, see on karm. Me ei oska isegi seda ette kujutada. Mitte millimeetritki," sõnas näitleja Ivo Uukkivi, kelle sõnul on vahel isegi tunne nagu tahaks oksendada. "Aga ma usun, et iga millimeeter tõde, mis sealt epitsentrist saabub, seda tuleb siin võimendada ja kuulutada."

Eesti vaatajatele on toonases Leningradis sündinud, kuid Narvas üles kasvanud ja seal keskkooli lõpetanud Julia Aug tuttav filmidest "Kupee nr 6" ja "Seltsimees laps". Venemaalt lahkus ta 4. märtsil. Näitleja tunnistas, et tal on praegu väga raske ja ei tea isegi, kust jõudu ammutada.

Augil oli ka julgust anda Venemaal allkiri sõja vastu. "Jah, mitte ainult allkiri. Ma salvestasin ka kaks sõjavastast videopöördumist ja osalesin ka mõnes striimis, mis salvestati kanalil Dožd, mis mõne aja pärast likvideeriti," lausus ta.

Lavastust "Kirjad rindelt" mängitakse sel kevadel viis korda, esietendus on 14. aprillil Tallinnas Vabal Laval, lisaks saab seda näha Tartus ja Narvas.