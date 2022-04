Koolitantsu galeriid: Võru tantsupäev tõi vaatajateni kaks eriilmelist kontserti

"Võru,- Põlva- ja Valgamaa on Koolitantsul alati esindatud olnud suure arvu tantsudega, nii ka sel korral ja seda on saalist vaatajana tänases keerulises olukorras hea tõdeda," ütles Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

"Osalejate arvudest olulisem on siiski see, et lavale jõuab väga erinevaid stiili- ja žanrinäiteid ning kuigi Lõuna-Eesti atmosfääri pole neis tantsudes võimalik millegagi segamini ajada, teeb väljendusvormide mitmekesisus silmad ette enamikule piirkondadele," lisas ta.

Festivali kunstilised juhid Elina Gorelašvili ja Joonas Tagel jagasid tunnustuspreemiad koos tantsuhuvihariduse valdkonna esindaja Anne Tamm-Kivimetsaga.

Tunnustuspreemiad pälvisid:

Eakohane õpetlik lugu – Võru tantsukeskus tantsuga "Järelvalveta lõke", autor ja juhendaja Andre Laine.

Vaba ja värske eneseväljendus hästi raamitud liikumises – Anni-Manni tantsuring tantsuga "Hanerokk", autor ja juhendaja Egely Sarv.

Nauditav harmoonia muusikas ja koosloodud liikumises – Just tantsukool Võru V tantsuklass tantsuga "Elulisus", autorid Ester Tamm ja tantsijad.

Silmapaistev esitus karaktertantsu võtmes – VK Sirutus 2 tantsuga "Minemine", autor ja juhendaja Tea Kõrs.

Humoorikas georgaafiline koreograafia – Võru tantsukeskus tantsuga "Tartu 2024", autor ja juhendaja Andre Laine.

Huvitav mäng ajaga omanäolises kaasaegse tantsu võtmes – võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Ajatu põiktänav", autorid Eliise Abel ja tantsijad.

Väga hea energia ja tantsurõõm – tantsukool HOP Dance tantsuga "Liigu!", autor ja juhendaja Keri Vessin.

Kvaliteetne liikumiskeel ja lihtsa teema võluv käsitlus – võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Sünnipäev", autor Tea Kõrs, juhendaja Eliise Abel.

Stiilipuhtuse ja -tunnetuse eest – stuudio Joy tantsuga "Hirmu ei ole", autor ja juhendaja Aleksei Akimov.

Tantsijate haarav kohalolu – tantsukool HOP Dance tantsuga "Kus on väljapääs?", autor ja juhendaja Kerli Vessin.

Tervikut toetavad stiilne kostüüm ja veenev esitus – stuudio Joy tantsuga "Hüvasti mu sõber", autor ja juhendaja Vadim Šemeljov.

Tervikut toetav rekvisiidikasutus ja puhas detailne kompositsioon – Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Puhas leht", autor ja juhendaja Janika Sikaste.

Postitiivne sünergia – tantsutrupp LP tantsuga "Kõhukodi", autor ja juhendaja Egely Sarv.

Igal tantsupäeval on kohal Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii, mis andis mõlemal kontserdil välja ühe eripreemia tantsule, mis lõppkontserdile esinema sõidavad. Noortežürii eripreemiad pälvisid: