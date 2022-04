"Apteeker Melchiori" produtsent Armin Karu: sõlmisime lepingu Amazoniga

Indrek Hargla romaanisarjal "Apteeker Melchior" baseeruvat filmitriloogiat, mille esimene osa peatselt linastub, on kaua oodatud. Rahvusvaheliselt linastuva filmi üks produtsente on Armin Karu, kes on teose järelelu osas väga ambitsioonikas, muuhulgas tehakse koostööd Amazoniga.

Endine kasiinokuningas Armin Karu (56) on käesoleval aastal linastuva filmitriloogia "Apteeker Melchior" üks produtsente. "Pealtnägijas" käinud ärimees rõhutas, et tegemist on Eesti jaoks enneolematu filmiprojektiga. Kuigi selle mastaapi võrreldakse lausa "Harry Potteriga", ütles Armin Karu: "Minu ainukene tingimus oli see, et peab tulema sama legendaarne film nagu "Viimne reliikvia"."

Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa koostöös valmiva filmi eelarve oli kuus miljonit eurot. Rahasüsti ei nimeta Karu metseenluseks, vaid investeeringuks. Ta toob välja, et äsja sõlmiti leping maailma suurima ettevõtte Amazoniga, mille voogedastusplatvormil pärast kinolinastust film ilmub. "Kui film on rahvusvaheliselt kättesaadav läbi Amazoni, tähendab see suurt tulu, olles ühtlasi ekspordiartikkel. Ma usun, et tänu sellele filmile võidab nii Eesti kui Tallinn," sõnas Karu tulevikku vaatavalt.

Filmitegemise mastaapsust tundis eriti tugevalt tegevprodutsent Adeele Tähemaa, kes tõi "Pealtnägijas" esile, et 15. sajandi Tallinna ei olnud niisama lihtne ekraanile manada. "Me teame, et Tallinna vanalinn on tuntud keskaegse arhitektuuri poolest, aga kui hakkasime võttekohti lähemalt vaatama, selgus, et peame selle siiski kokku panema erinevates linnades. Me käisime Narvas, Kuressaares, Riia lähistel Cinevillas. Raekoja platsilgi oli meil suurem osa kaetud blue screen'iga," meenutas Tähemaa.

Ülesvõtete periood keskendus ühteaegu kolme osa filmimisele. "Kui kogu see meeskond tuleb kokku ja meil on 80 võttepäeva, siis tasub teha rohkem kui üks film," ütles Karu. Filmigrupp koosnes 215 inimestest, kusjuures massistseenidest osavõtjaid oli lausa 700.

Armin Karu on üks viiest "Melchiori" produtsendist, öeldes ka, et kõigil on olnud võrdselt kaalukas hääl otsuste langetamisel. Seejuures tõi Karu välja, et suurettevõtja Margus Linnamäe on ka produktsiooni tugevalt toetanud: "Filmi apteekrist – seda olekski tal imelik mitte rahastada."

Filmitriloogia esimene osa linastub 15. aprillil, sellele järgnev "Viirastus" augustis, ning "Timuka tütar" oktoobris.

"Apteeker Melchiori" režissöör on Elmo Nüganen. Pearollis on näitleja Märten Metsaviir, kellele on roll ühtlasi kinodebüüt.