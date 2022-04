Margiiela avaldas singli "Rahasörk"

""Rahasörk" räägib sellest, kuidas hetkel kui asjad tõsisemaks lähevad, tekivad inimestel sinu ümber motiivid, mida alguses ei näe ja lõppude lõpuks on kõik puhas business," selgitas Margiiela.

Tegemist on Margiiela esimese 2022. aastal salvestatud looga, mille produtsent on NextLane Beats, kes on varem produtseerinud artistidele, nagu Lil Tecca, Joyner Lucas jt.

Margiiela hakkas 2020. aastal kaasa tegema räpparite, nagu Pluuto, Villemdrillem, Leis jt albumitel. Oma esimese singli avaldas ta koostöös Sony Musicuga 2021. aasta suvel. Margiiela esimene singel "Big Stepper" ilmus 2021. aasta augustis, mida ta esmaesitles laivis Eesti hip hop festivalil, ning teine koostöösingel Leisiga "Üks öö" oktoobris. 2022. aasta alguses ilmus tal singel "Maison" koos Kawiga ning aastat plaanib ta lõpetada pikema kogumikuga.