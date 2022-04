Elina Purde: kõik palvetavad ja mõtlevad, aga tegusid on ka vaja

Elina Purde meenutas, et kui sõda algas, siis tabas teda tardumus ja hirm. "Ma sain ühel hetkel aru, et tuleb tegutseda, sest kuigi hetkel kõik palvetavad ja mõtlevad, siis tegusid on ka vaja," kinnitas ta. Praeguseks on Purde loonud MTÜ Käsikäes Ukrainlastele, mille võtavad nad õige pea ette eriti suure eesmärgi: sisustada sõjapõgenikele korterid, kuhu nad saavad elama asuda.

"See saab teoks tänu headele Eesti inimestele, kellel on kinnisvara ja ressurssi," selgitas ta ja rõhutas, et praegu on juba kaks kohta olemas, üks neist Põhja-Tallinnas, teine vanalinnas. "Need teeme me vastavalt perede vajadustele korda, et seal oleks vajadusel beebivoodi, et köögis oleksid nõud olemas, see saab olema meie missioon, et eelkõige lastega emadel oleks kuhugi minna."

Samuti korraldab MTÜ Käsikäes Ukrainlastele Tallinnas Fotografiskas minifestivali, kus astuvad kolmel järjestikusel õhtul üles muusikud: 7. aprillil Mari Jürjens, Kristjan Üksküla ning Ott Lepland, 8. aprillil Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja ning 9. aprillil Trad.Attack!. Kontsertidest saadud tulu suunatakse MTÜ Käsikäes Ukrainlastele vahenditesse. "Me näeme, et meil on olemas need hooned ja need inimesed, aga siin tuleb tegutseda, tegutseda, tegutseda," rõhutas Purde.