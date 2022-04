ERR-i uudistemajas kogunesid kolleegid tähtsal päeval Kersnat õnnitlema.

ETV-s on Vahur Kersna erinevate saadete juures kaasa löönud aastast 1985. Päris esimene telesaade valmis juba aastal 1982, mis tähendab, et teletööd on Kersna teinud 40 aastat.