40. sünnipäeva tähistav ERKI moe-show otsib modelle

Modellide valimine toimub 22. aprillil kell 14.00-16.00 Viru keskuses. Kohapeal toimub registreerimine, mõõtmine, pildistamine ning osalejatel on võimalus näidata catwalk'il juhtnööride järgi oma kõndimise oskust.

Modelliotsingul on kohapeal nii disainerid kui ka modelli- ja castingu-agentuur Agency Icon. Osalema on oodatud kõik vähemalt 15-aastased noored, kes on sama julged kui ERKI ise.

Selga palutakse panna neutraalset tooni mustrita/logodeta riided. Jalga panna kitsad või lühikesed püksid/seelik ja tennised. Juuksed peavad olema värskelt pestud ning pale loomulik ehk ilma jumestuseta, kerge meik küll lubatud. Tüdrukutel palutakse kaasa võtta kontsakingad ning pikkade juuste puhul juuksekumm.

Et ERKI lavatagusest elust-melust aimu saada, soovitavad korraldajad enne külastada fotograaf Martin Buschmanni fotonäitust "Võimalus olla sina ise?" galeriis Positiiv.