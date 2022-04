Triinu ja Taavi Paomets: iidolitega ei maksa ennast võrrelda

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" käisid Avoid Dave'ist tuntud Taavi Paomets ja tema õde Triinu Paomets, artistinimega Lepatriinu. Triinu suurem vend on olnud tema eeskuju, nende muusikamaitsegi on püsinud sarnasena. Kuigi neidki vaimustavad paljud artistid, ei soovita nad iseennast teistega võrrelda.

Triinu ja Taavi Paomets teavad üksteise muusikalist eelistust väga hästi, nii ei imestanud Taavi selle üle, et õe poolt esimesena kõlama lastavaks looks oli "Earth Song" Micheal Jacksonilt. Lugu on Triinu jaoks oluline isiklikus plaanis, olles tema esimene kitarril õpitud pala.

Valik, mis Taavile üllatuslikult õe repertuaaris mõjus, oli Anastacia lugu "Paid My Dues". "Salaja oma toas panin ma Anastacia peale – ja tõesti, Anastacia on küll minu jaoks see... Et kui rääkida, kes on mind mõjutanud, siis tema vokaalne osa on absoluutselt mõjutanud minu vokaalse poole kujunemist."

Taavi Paomets toob isikliku mõjutajana ja senise lemmikartistina esile Bonobo, kes meeldib ka Triinule. Bonobo vinüüliplaadi soovitatakse kodus nautimiseks igaühele. Nii tuli saates kuuldavale lugu "Recurring".

Avoid Dave ehk Taavi Paomets kuulab ka hiphop-stiilis muusikat, rääkides, et sellesse maailma avas ukse Fugees ja lugu "Ready or Not" aastast 1996. "Siis ta tegi breiktantsu," meenutas Triinu venna seost hiphopiga.

Imogen Heap ja "Hide And Seek" on Triinu Paometsa jaoks lugu, mis esimesel kuulamisel võlus teda täielikult: "Ja ma olin hooked (e.k seotud, toim.)." Selle loo tekstiline osa on tihe ja Triinu Paomets naudibki muusikas sõnu ja nende mitmetähenduslikku poolt. Mida aga Triinu ei teadnud, oli see, et vendki on selle loo suur austaja.

Rääkides sõnadest, tõi Taavi esile, et teda hämmastab, kui loos on väheste sõnadega öeldud midagi väga suurt ja olulist, pidades selliseks lookirjutajaks artisti nimega Fink ja valides esitusele loo "Trouble's What You're In". "Olen olnud kahel Finki kontsertil nii, et peale kontserti ootan kuskil ukse taga, "pliis tule välja, pliis tule välja"," naerab Taavi oma fänniliku poole üle. Teisel korral õnnestuski Taavil lemmikartistiga kohtuda ja rääkida ja hoiti lausa sidet. Fink jagas Taaviga ka oma mõtteid Avoid Dave'i muusika osas.

Cody Fry lugu "What I Needed" lõpetas saate, mille valis Triinu ja meenutas, et tema esimene mõte lugu kuuldes oli oma emotsiooni jagada vennaga. "Issand jumal, Taavi, kas sa oled kuulnud või!" kõlas Triinu peas.