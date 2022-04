Selgusid 64. Grammyde laureaadid, õhtu suurim võitja oli muusik Jon Batiste

Kokku nelja auhinnaga lahkus tseremoonialt ka duo Silk Sonic, mille moodustavad Bruno Mars ja Anderson .Paak. Nad võitsid aasta salvestise, aasta loo, parima R&B loo ja parima R&B esituse auhinnad. Kolm auhinda võitsid D'Mile, Foo Fighters, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, CeCe Winans, kahe auhinnaga pärjati Brody Brown, Chick Corea, Jazmine Sullivan ja Kanye West.

Auhinnagalal astusid teiste seas üles Lady Gaga, Nas, Billie Eilish, Silk Sonic, Lil Nas X, Jon Batiste ja Carrie Underwood. Lavale pidanuks astuma ka ansambel Foo Fighters, kes tühistas aga oma esinemise trummar Taylor Hawkinsi surma tõttu.

Aasta salvestis

ABBA – "I Still Have Faith In You"

Jon Batiste – "Freedom"

Tony Bennett, Lady Gaga – "I Get A Kick Out of You"

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – "Peaches"

Brandi Carlile – "Right on Time"

Doja Cat, SZA – "Kiss Me More"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Lil Nas X – "Montero (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo – "Drivers License"

Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Aasta album

Jon Batiste – "We Are"

Tony Bennett and Lady Gaga – "Love For Sale"

Justin Bieber – "Justice (Triple Chucks Deluxe)"

Doja Cat – "Planet Her (Deluxe)"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

H.E.R. - "Back of My Mind"

Lil Nas X - "Montero"

Olivia Rodrigo - "Sour"

Taylor Swift - "Evermore"

Kanye West - "Donda"

Aasta lugu

Ed Sheeran – "Bad Habits"

Alicia Keys, Brandi Carlile – "A Beautiful Noise"

Olivia Rodrigo – "Drivers License"

H.E.R. – "Fight For You"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat, SZA – "Kiss Me More"

Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Lil Nas X – "Montero (Call Me by Your Name)"

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – "Peaches"

Brandi Carlile – "Right On Time"

Parim uus artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Parim sooloesitus popis

Justin Bieber – "Justice (Triple Chucks Deluxe)"

Doja Cat – "Planet Her (Deluxe)"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Ariana Grande – "Positions"

Olivia Rodrigo – "Sour"

Parim traditsiooniline pop-vokaalalbum

Tony Bennett & Lady Gaga - "Love for Sale"

Norah Jones - "'Til We Meet Again (Live)"

Tori Kelly - "A Tori Kelly Christmas"

Ledisi - "Ledisi Sings Nina"

Willie Nelson - "That's Life"

Dolly Parton - "A Holly Dolly Christmas"

Aasta produtsent

Jack Antonoff

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

Parim elektroonika/tantsumuusika album

Black Coffee - "Subconsciously"

Illenium - "Fallen Embers"

Major Lazer - "Music Is the Weapon (Reloaded)"

Marshmello - "Shockwave"

Sylvan Esso - "Free Love"

Ten City - "Judgement"

Parim elektroonika/tantsumuusika salvestis

Afrojack & David Guetta – "Hero"

Ólafur Arnalds, Bonobo – "Loom"

James Blake – "Before"

Bonobo, Totally Enormous Extinct Dinosaurs – "Heartbreak"

Caribou – "You Can Do It"

Rüfüs du Sol – "Alive"

Tiësto – "The Business"

Parim rockalbum

AC/DC - "Power Up"

Black Pumas - "Capitol Cuts - Live From Studio A"

Chris Cornell - "No One Sings Like You Anymore Vol. 1"

Foo Fighters - "Medicine at Midnight"

Paul McCartney - "McCartney III"

Parim rocklugu

Weezer - "All My Favorite Songs"

Kings of Leon - "The Bandit"

Mammoth WVH - "Distance"

Paul McCartney - "Find My Way"

Foo Fighters - "Waiting on a War"

Parim rockesitus

AC/DC - "Shot in the Dark"

Black Pumas - "Know You Better (Live From Capitol Studio A)"

Chris Cornell - "Nothing Compares 2 U"

Deftones - "Ohms"

Foo Fighters - "Making a Fire"

Parim alternatiivmuusika album

Fleet Foxes – "Shore"

Halsey – "If I Can"t Have Love, I Want Power"

Japanese Breakfast – "Jubilee"

Arlo Parks – "Collapsed In Sunbeams"

St. Vincent – "Daddy"s Home"

Parim R&B lugu

H.E.R. - "Damage"

SZA - "Good Days"

Giveon - "Heartbreak Anniversary"

Silk Sonic - "Leave the Door Open"

Jazmine Sullivan - "Pick Up Your Feelings"

Parim R&B esitus

Snoh Aalegra – "Lost You"

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – "Peaches"

H.E.R. – "Damage"

Silk Sonic – "Leave the Door Open"

Jazmine Sullivan – "Pick Up Your Feelings"

Parim progressiivne R&B album

Eric Bellinger – "New Light"

Cory Henry – "Something To Say"

Hiatus Kaiyote – "Mood Valiant"

Lucky Daye – "Table For Two"

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington – "Dinner Party: Dessert"

Masego – "Studying Abroad: Extended Stay"

Parim räppesitus

Baby Keem, Kendrick Lamar – "Family Ties"

Cardi B – "Up"

J. Cole, 21 Savage & Morray – ​​"My Life"

Megan Thee Stallion – "Thot Shit"

Parim traditsiooniline R&B esitlus

Jon Batiste – "I Need You"

BJ the Chicago Kid, PJ Morton, Kenyon Dixon, Charlie Bereal – "Bring It On Home"

Leon Bridges, Robert Glasper – "Born Again"

H.E.R. – "Fight for You"

Lucky Dave, Yebba – "How Much Can A Heart Take"

Parim räppalbum

J. Cole – "The Off-Season"

Nas – "King"s Disease 2"

Tyler, the Creator – "Call Me If You Get Lost"

Kanye West – "Donda"

Parim meloodiline räpplugu

J. Cole, Lil Baby – "Pride Is The Devil"

Doja Cat – "Need to Know"

Lil Nas X, Jack Harlow – "Industry Baby"

Tyler, the Creator Featuring YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign – "WusYaName"

Kanye West, The Weekend, Lil Baby – "Hurricane"

Parim räpplugu

DMX, Jay-Z, Nas – "Bath Salts"

Saweetie, Doja Cat – "Best Friend"

Baby Keem, Kendrick Lamar – "Family Ties"

Kanye West, Jay-Z – "Jail"

J. Cole, 21 Savage & Morray – "​​My Life"