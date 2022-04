Bändi liikmed Jaanus Raudkats ja Andres Oja kinnitasid, et "Elage kaua" on nende kõige värsem hittlugu. "Tänu sellele on meid väga palju juubelitele kutsutud mängima," ütles Andres Oja.

Raudkats lisas, et Youtube'is on sellel lool 450 000 vaatamist. "See on päris kõva ju."