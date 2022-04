Raudkats: tahtsime jõuda Kolumbus Krisiga Madison Square Gardenile esinema

Andres Oja ütles, et Kolumbus Kris päris kadunud ei ole. "Eks me ikka mängime, kui lubatakse, lastakse ja kutsutakse, nii me vaikselt ikka tiksume edasi," selgitas ta ja lisas, et nende kõige olulisem hetk on 1991. aastal Austinis toimunud South by Southwest festival, kus nad üles astusid. "See on nagu Tallinn Music Week, selline showcase-festival, see on maailma üks suuremaid sellelaadseid festivale ning me olime esimene ning viimane Nõukogude Liidu bänd, kes seal esines."

Üks erilisemaid projekte oli Rootsis toimunud vanglatuur. "Seal oli umbes 15 või 16 erinevat vanglat, kus me mängisime, ühes Göteburgi vanglas me mängisime kaks korda, meile öeldi, et kas te tahate seal mängida, isegi Bruce Springsteen on seal käinud, muidugi me tahtsime seal esineda," meenutas Oja ja lisas, et vangla publik oli enamasti ikka tänulik.

Jaanus Raudkats ütles, et 1987. aastal Kolumbus Krisiga alustades olid nende ambitsioonid väga suured: jõuda New Yorgi Madison Square Gardenile mängima. "Aga kui sa paned lati madalale, siis sa ei jõuga mitte kuskile, siis me olekski võib-olla ainult ühe korra Kapa-Kohila festivalil käinud," tõdes ta ja lisas, et neil õnnestus anda palju kontserte ka Soomes, Rootsis ja Taanis. "Seal oligi kaval bluusi mängida, me olimegi bluusibänd."