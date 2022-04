Jaanus Saks: kui poleks lugu "Lähen ja tulen", poleks ka Põhja-Tallinna sellisel kujul

Saks sõnas, et 15 aastat tagasi olid nad koos sellises loos nagu "Probleem". "Meil oli viis Pelgulinna räpparit, kellega me tihedamalt hängisime, nendega me jätkasime seda Põhja-Tallinna asja ja tegime selle nime alt kuni 2012. aastani, kui keerasime täiesti uue lehekülje, kaasasime Maia ja ansambli ning siis sai Põhja-Tallinn sellisel kujul alguse," ütles ta ja rõhutas, et seetõttu tähistavad nad tänavu korraga justkui kaht juubelit: 10 aastat ja 15 aastat.

"Kui poleks lugu "Lähen ja tulen", siis pole ka Põhja-Tallinna sellisel kujul," tõdes Saks ja rõhutas, et see, mis rahvas kontsertidel selle loo järgi tegi, oli hullus. "Ma polnud oma elus midagi sellist näinud, 5000-6000 inimest läksid selle loo järgi täiesti hulluks," kinnitas ta, lisades, et ka endal hakkasid selle peale jalad värisema.

Kenneth Rüütli sõnul oli neil ühine kirg, tahtmine ja motivatsioon. "Aeg ka, sest sellist bändi ei olnud, kes oleks live-bändiga teinud, seega see oli uudne," tõdes ta ja tõi välja, et tema lahkus vahepeal bändist, kuna tekkis väsimus. "2013. aasta juulis oli meil 31 esinemist, päris palju oli seda möllu, mäletan, et päev pärast Saaremaal toimunud kontserti mõtlesin, et aitab, peaks puhkama."

Hetkel on valmimas Põhja-Tallinna viies album, mis peaks ilmuma 2022. aasta sügisel.