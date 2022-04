ETV2 teemaõhtu on pühendatud näitleja Ago Andersonile

"Apelsini sees. Ago Anderson"

3. aprillil kell 19.30

Endla Teatri näitleja Ago Anderson on erakordse mõttemaailmaga siiras inimene, keda ei kammitse eelarvamused ega keskpärasus. Ma olen absoluutselt õnnelik, ütleb Ago, ma arvan, et see ongi elu mõte. Mehe teod ja filosoofia on tähelepanuväärsed, aga silmapaistev on ka tema välimus - pead ehivad õlgadeni inglilokid ning oma võimast keha oskab ta liigutada niisuguse plastilisusega, et pälvis selle eest koguni Helmi Tohvelmanni auhinna. 2009. aastal pärjati Ago pearolli eest lavastuses "Ballettmeister" Eesti teatri parimaks meesnäitlejaks. Saates räägib Ago elust, rändamisest, adrenaliinist, armastusest ja muidugi teatrist. Autor ja režissöör Gerda Kordemets.

"Jan Uuspõld ja Ago Anderson. Piiri peal"

3. aprillil kell 20.30

Jan Uuspõllu ja Ago Andersoni pika karjääri vältel on see esimene kord, mil mehed koos laval mängivad. Nad asuvad lahkama omaenda elusid, et leida üles see piir, mida ületades ollakse juba läinud üle piiri. Toome vaatajani valitud palad populaarsest etendusest.

"Ago Anderson. Rõõm on kõige tähtsam"

3. aprillil kell 21.30

Endla teatri näitleja Ago Andersoni sünnipäevasaates saame teada, mis on tema jaoks oluline nii teatris kui ka igapäevaelus. Intervjueerib Margus Tabor. Juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.

Lavastus "Ballettmeister"

3. aprillil kell 22.00

Urmas Vadi kirjutatud vaimukas pseudoajalooline põnevuslugu Endla teatri esituses. Lavastaja ja kujundaja Andres Noormets, kunstnik Girlin Bassovskaja ja tantsuõpetaja Kati Põldots. Osades Indrek Taalmaa, Ago Anderson, Liis Laigna, Triin Lepik, Kaili Viidas, Sten Karpov, Priit Loog, Jaanus Mehikas ja Tambet Seling.