"Maahommik" | Saaremaal Undva küla rahvas teeb pidevalt kõike koos

Saaremaal loodenurgas asub küla, kus pole hirmugi, et külaelu välja sureb. Undva rahvas teeb pidevalt kõike koos: nad toimetavad rahulikus talvises ja rahvarohkes suvises rütmis, aga nende vaikne talvine aeg on ka tegelikult väga aktiivne. Undvalased sõidavad oma maakodudesse igal nädalavahetusel ja nad saavad ka naabritega kokku igal nädalavahetusel.

Maali talu perenaine Anneli kolis sinna 15 aasta eest, tuli Tallinna möllu eest peitu loominguga tegelema. Nüüd on ta aga üks külaasjade eestvedaja ja tema kodu pidevalt sündmuste keskel. Vahel kogunevad undvalased tema juurde maalima, õhtusöökide või pärimuspäevadele, aga enamasti tullakse nautima saunamõnusid sellesse mandrilt Saaremaale toodud saja-aastases saunas. "Algselt oli see suitsusaun ning see on pärit Ahjalt ehk see on mandrilt toodud," selgitas Maali talu perenaine Anneli-Teppo Toost.

Ka nende talumaja on toodud mandrilt. "See on pärit Viimsi poolsaarelt toodud, üks viimased palkmaju, mis seal veel püsti oli," ütles ta ja lisas, et 15 aastat tagasi oli trend, et võtame vana maja lahti ja paneme selle uuesti kokku, "See oli selline aeg, kui tänapäeval inimene tahab palkmaja, siis ta läheb ostab selle."

Taaskasutades ja ise meisterdades lõi Anneli koha, kus tunnevad end koduselt kõik, seetõttu ei saagi seal kokku kolm või neli inimest, vaid 10-15 sõpra. "Iga nädalavahetus jah, reede õhtul tuleme ja esmaspäeva hommikul läheme tagasi," ütles Undva külavanem Diego Kuusik .

Sarnaselt Annelile avavad oma ukse üritusteks ka teised külaelanikud, mistõttu polegi seni pandud raha külamaja ehitusse. Üks avalikuks kasutuseks hoone on neil olemas ka: bussijaam. "Kuna bussijaam on meil lahvka koht ka, siis see on natukene ka kokkusaamise ja ajaviitmise koht," ütles külaseltsi juhatuse liige Ergo Oolup ja lisas, et külalisi käib neil igalt poolt. "Suvel muidugi rohkem ja talvel vähem."