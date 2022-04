Red Hot Chili Peppers andis välja uue albumi "Unlimited Love"

Bänd on ise öelnud, et nende jaoks toob "Unlimited Love" esile nelja individuaalse hinge ühendatud vaimu, kes ikka veel sama kartmatult oma igavese sõpruse ja loomingu uusi tahke avastavad. Albumi avalugu on singel "Black Summer", mis on kiirelt Ameerika alternatiivroki raadiojaamade edetabeli esikohale tõusnud, ületades samuti 25 miljoni kuulamise piiri nii Spotify kui ka YouTube'i platvormidel.

Värskelt avaldatud stuudioalbumi "Unlimited Love" loomeprotsessis lõi kaasa produtsent ja ansambli pikaajaline koostööpartner Rick Rubin, kellega koos on ilmunud bändi albumid "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) ja "Stadium Arcadium" (2006).

Suvel toimub ka Red Hot Chili Peppersi värske albumi esitlustuur, kus astuvad koos nende üles näiteks Anderson.Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes ja Thundercat.

Kuula albumit "Unlimited love":