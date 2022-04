"Maahommik" | Puhja loomeruumis kasutatakse meisterdamiseks igapäevaseid asju

Hiljuti maale kolinud Mariin sõidab siia 10 kilomeetri kauguselt, sel korral tuli ta siia palvega, et üheskoos võetaks ette üks kevadine meisterdus: tal läheb vaja taimesilte. "Mina hakkasin eelmisel aastal pihta selle aiapidamisega, seega teine aasta on alles käsil, see on hea õppimiskoht, mis eelmisel aastal kõik tegemata jäi ja mida saab katsetada nüüd," ütles meisterdushuviline Mariin Kärp.

Meisterdajad katsetavad siltide tegemisel erinevaid materjale: neid saab voolida savist, aga taimede märgistamiseks sobivad sama hästi ka jäätisepulgad, veinikorgid ja ühekordsed söögiriistad. "See taaskasutuse aspekt on väga vahva, kui mõtled, et kodus on mingi träni, mille muidu ära viskaksid, siis tegelikult saab teha neist leidlikke asju," sõnas Kärp.

Puhja loomeruum käib koos pea iganädalaselt. "Meil on loometeisipäevad, siis on hea pimedal talveajal, kui aias ei saa veel toimetada, siis tuled ja meisterdad siin koos midagi," nentis Kärp ja lisas, et ta on teinud koju salvrätikutehoidjaid, küünlalaternaid ja jõulupärja. "Päris palju asju ja kuidagi hästi lihtne on teha, me naistega oleme ka rääkinud, et kui sa koos käid, siis on energia hoopis teine, kodus üksi võib-olla ei hakkaks meisterdama, aga tuled siin kokku ja teed."

Mariin meisterdab hea meelega loomeruumis, tema elukaaslane aga pigem kodus. Instagrami lehel Maakadremondivad jagavad nad hoolega mõlema kätetööd. "Ta on teinud meile koju puidust kraanikausi, siis mingeid mööblitükke, nugade hoidja tegi kasehalust," tõdes ta ja mainis, et maakeskkond toob välja loomuliku tahte ise meisterdada ja teha. "Kui linnas elades istusid päeva lõpus lihtsalt kodus või said sõpradega kokku, siis maal sa tahad toimetada kogu aeg."

Kõik meisterdused, mis loomeruumis sünnivad, pole kasutuse mõttes alati kõige praktilisemad. Mõni asi pannakse kokku lihtsalt silmailu pärast, see-eest on naised kaunistuste loomisel väga praktilised ja kasutavad ära igapäevaseid asju, näiteks munakoori.