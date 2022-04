Ansambel Gram-Of-Fun avaldas uue singli "Lemonade Summer"

Gram-Of-Fun andis välja värke loo "Lemonade Summer", mis on esimene pala, kus lööb kaasa bändi uus liige, kitarrist Frederik Küüts. Uuele loole "Lemonade Summer" valmis ka muusikavideo, mille režissöör on Olaf Iowa, operaatorina lõi kaasa Joosep Jürisson.

Seni on Gram-Of-Fun avaldanud hulga singleid, nende hulgas näiteks "Halo", "Lost in Dance", "LA" ja "Melancholy". 2019. aastal andsid nad välja ka lühialbumi "Second Breakfast".

Ansamblisse Gram-Of-Fun kuuluvad Kristel Aaslaid (vokaal), Martin Kuut (klahvpillid), Kostja Tsõbulevski (bass), Frederik Küüts (kitarr), Jaan Jaago (elektritrummid/pad) ning Dr. PhilGood (DJ/sämplid/FX).

Kuula lugu "Lemonade Summer":