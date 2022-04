35 aastat Tartu lastekliiniku patsient olnud Janno: see on puhkusepaik

Kolme aasta ja kaheksakuuselt sai Janno tsüstilise fibroosi diagnoosi. See on raske pärilik haigus, millest ei terveneta ja millel ei ole siiani geeniravi.

"Kõige alguses oli see, et oli kolm süsti päevas, need tehti pepusse. Esimene süst tehti ühte kanni ja teine süst teise kanni ning kolmanda süsti puhul said valida. Siis, kui kanüülid tulid, siis oli juba asjalikum. Alguses oli isegi nii, et süstlanõelad olid korduskasutuses."

Õde Jelena Aleksandrovaga kohtus Janno esimest korda 30 aastat tagasi. Ta oli siis kuueaastane. "Väga huvitav ja väga sõbralik poiss," meenutas Aleksandrova.

Jannole on olnud lastehaigla teine kodu. Ta veetis siin enamuse koolivaheaegadest. "Alguses käisin siin emaga, aga suhteliselt kiiresti hakkasin omapäi tulema. Meelde tuleb paar korda, kui on koduigatsus olnud. Aga üldiselt on see puhkusepaik. See ei ole kole koht. See on koht, kus saadakse terveks."

Janno ise on olnud lastekliiniku pea kõigis palatites. Janno arst, allergoloog dotsent Maire Vasar ütles, et alguses puutus ta Jannoga rohkem kokku tudengeid õpetades.

"Peab ütlema, et Janno oli väga hea õppematerjal. Ta haaras tudengid enda kätte, nii et praktikumi juhtis praktiliselt ise. Ta esitas küsimusi, suunavaid küsimusi ja vastas, nii et mind ei olnud tihti seal vajagi."

Vasarile tundus esimestel kohtumistel, et Janno on poiss, kellel ükski temp tegemata ei jää.