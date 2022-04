Clicherik & Mäx avaldasid muusikavideo loole "Pargi 6"

""Pargi 6" on iga linna pidu. See sama pidu, mille pärast hommikul kümneid story-sid maha võtad ja vabanduskirju kirjutad," ütles singli kohta räppar Mäx. Ta lisas, et ülepaisutatus iseloomustab meie aega laiemaltki.

Videoteost kommenteerides ütles Clicherik, et tegemist on nende lemmikuga: "Nagu iga uue videoga, on see kõige lemmikum ja lahedam." Ka video autor nimetas protsessi lahedaks, pisut hulluks ja naljakaks. "Pane võtteplatsil lihtsalt kaamera tööle ja naudi," imetles Janar Aronija räpiduo energilisust.

Clicheriku ja Mäxi viimase singli "Eufooria" ilmumisest on möödas ligi aasta. Duo poolt avaldatud singlite hulka kuuluvad "Maakas", "Gaas", "Käed üles" - viimane lugu pälvis 2020. aasta Raadio 2 aastahiti tiitli.