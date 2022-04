Reket tuli välja suvise looga "Too mul lilli"

Reket avaldas reedel uue suvise ja tempoka loo koos muusikavideoga, mis kannab pealkirja "Too mul lilli".

Lugu erineb Reketi varasemast loomingust hoogsama meeleolu poolest. "Tahtsin teha tempokat ja ennast mitte väga tõsiselt võtvat laulu, mille taustal saaks puusa pööritada," kommenteeris artist.

Laulule on valminud ka tantsuline muusikavideo, kus osatäitjateks on Reket ise, loo kaasautor Olivar ning tantsijad eesotsas koreograaf Alisa Tsitseronovaga. Video produtsent ja režissöör on Aleksandr Tokarev.