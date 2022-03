Ruslan Trochynskyi: minu lapsed kasvasid Ukraina sõja tõttu liiga kiiresti suureks

Ruslan Trochynskyi rõhutas, et Ukraina sõja tõttu on tema lapsed pidanud liiga kiiresti suureks kasvama. "Me oleme rääkinud, mida siis teha, kui sõda jõuab Eestisse, oleme isegi rääkinud, kuidas käituda, kui keegi meist peaks surma saama, kuidas siis edasi elada," mainis ta.

Terje Torchynskyi selgitas, et kuigi ta on teoorias õppinud, et peab ka puhkama, siis oma peres nad pole saanud seda väga lubada. "Pole seda kohta, et ma olen isiklikult väsinud, ma ei saa seda endale lubada, sest meist sõltub väga palju."

Tütar Rute Trochynskyi ütles, et ta pole kunagi varem näinud õudusunenägusid, kuid sõjaga seoses on need tekkinud. "Kuidas minu lähedased surevad, kuidas on sõjastseenid, sest iga päev sa vaatad neid kaadreid, mis tulevad telekast, ja see on nii realistlik," mainis ta.

Tütre Kirke Trochynskyi sõnul võib juhtuda, et tema teine kodumaa – Ukraina – lihtsalt lakkab olemast. "Ma ei teagi, mis võib juhtuda," mainis ta ja tõi välja, et iga kord, kui ta Ukrainasse läheb, siis see lõhnab ja tundub nagu kodu, nagu Eestimaa. "Ma näen seal enda vanu sõpru ja sugulasi, kes ka seal praegu on, ning see on väga kurb."

Poeg Timur Trochynskyi kinnitas, et Ukraina sõda on ka tema elu väga palju muutnud. "Üldse elu on muutunud, kõik sõbrad on hakanud teistmoodi käituma, mõned inimesed on isegi ukrainlasi enda juurde võtnud, minu sõber Maru näiteks võttis enda juurde ühe ukraina perekonna," ütles ta ja mainis, et väga raske on elada selle sõjaga. "Väga raske on seda läbi elada, see on imelik, see on halb, see on õudne."